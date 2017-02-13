Шоумен Галустян стал послом III зимних Всемирных военных игр

Шоумен, юморист, комедийный актёр, сценарист и продюсерстал послом III зимних Всемирных военных игр, сообщает пресс-служба соревнований.«С министерством обороны меня связывает тесная дружба, и я всегда с большим вниманием отношусь к их социально-общественным проектам. В прошлом году, например, я возглавил Федерацию военно-тактических игр и принимаю активнейшее участие в подготовке всероссийской военно-тактической игры движения «Юнармия», которая будет проводиться под эгидой министерства обороны. И, безусловно, стать послом зимних Всемирных военных игр — для меня большая честь. Я с большим удовольствием и признательностью откликнулся на предложение.Сегодня мальчишки в основном в компьютерах. А без реального спорта с честной борьбой, азартом, командным духом, постоянным преодолением себя никогда не стать настоящим мужчиной, способным твёрдо стоять на ногах и уверенно идти по жизни. Уверен, что III зимние Всемирные военные игры станут ярчайшим событием для нашей молодёжи. Наши сборные, а это лучшие из лучших спортсменов в своих видах спорта, нынешние и будущие олимпийцы, – достойнейший пример для подражания», — сказал Галустян.III зимние Всемирные военные игры пройдут в Сочи с 22 по 28 февраля 2017 года. Ранее послами Игр уже были объявлены Елена Исинбаева, Никита Михалков, Светлана Хоркина, Светлана Ишмуратова и Софья Великая.