Французы выиграли командные соревнования на ЧМ по горнолыжному спорту

Команда Франции в составе Тессы Ворле, Алексиса Пентюро, Аделины Бо и Матьё Февра одержала победу в командных соревнованиях на чемпионате митра по горнолыжному спорту, который проходит в Санкт-Морице (Швейцария). Второе место завоевали представители Словакии, а в борьбе за бронзу шведы нанесли поражение хозяевам турнира. Россияне Ксения Алопина, Павел Трихичев, Александра Прокопьева и Иван Кузнецов не сумели пробиться дальше 1/8 финала.1. Франция.2. Словакия.3. Швеция.4. Швейцария…Россия выбыла в 1/8 финала.