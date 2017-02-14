Французы выиграли командные соревнования на ЧМ по горнолыжному спорту

Команда Франции в составе Тессы Ворле, Алексиса Пентюро, Аделины Бо и Матьё Февра одержала победу в командных соревнованиях на чемпионате митра по горнолыжному спорту, который проходит в Санкт-Морице (Швейцария). Второе место завоевали представители Словакии, а в борьбе за бронзу шведы нанесли поражение хозяевам турнира. Россияне Ксения Алопина, Павел Трихичев, Александра Прокопьева и Иван Кузнецов не сумели пробиться дальше 1/8 финала.
Горнолыжный спорт. Чемпионат мира. Санкт-Мориц, Швейцария
Командные соревнования
1. Франция.
2. Словакия.
3. Швеция.
4. Швейцария…
Россия выбыла в 1/8 финала.