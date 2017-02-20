Daily Mail сообщает, что Мутко приказал Пищальниковой молчать о системе допинга

Как утверждает Daily Mail, вице-премьер правительства России по спорту, бывший тогда министром спорта, в 2013 году приказал метательнице диска Дарье Пищальниковой закрыть глаза на известную ей информацию по поводу государственной поддержки допинговой системы в России.Пищальникова завоевала серебряную медаль на Олимпиаде — 2012 в Лондоне, но затем сдала положительный тест на допинг во второй раз в карьере. Она обратилась с письмами в ВАДА и IAAF, в которых сообщала, что к допинговой системе в России среди прочих причастны тогдашний президент федерации лёгкой атлетики Валентин Балахничев, тренеры Валентин Маслаков и Алексей Мельников, а также Григорий Родченков. Утверждается, что после этого Пищальниковой приказали встретиться с Мутко, который сказал ей, что президенту необходима московская антидопинговая лаборатория для Олимпиады в Сочи и её жалоба в ВАДА должна быть отозвана. Дарья была вынуждена согласиться, после того как ей сообщили, что она получит пожизненную дисквалификацию, если откажется помочь Мутко, и 10-летнюю, если пойдёт на компромисс.«Мутко тогда был министром спорта. Он не смог бы остаться на этом посту, если бы в Сочи Россия выступила не лучше, чем в Ванкувере — 2010.Когда работал в РУСАДА, не раз сталкивался с ситуациями, что на ключевые посты ставились люди по принципу личной лояльности к нему. Он определённо устанавливает собственные порядки. Его нужно пожизненно отстранить от спорта, и обсуждать здесь нечего. Он уничтожает олимпийские ценности», — сказал Виталий Степанов, муж Юлии Степановой.