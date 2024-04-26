Софья Великая высказалась о пропуске Олимпиады в Париже

Российская саблистка Софья Великая прокомментировала новость о том, что её не допустили на Олимпиаду-2024 в Париже.

«Я действующий спортсмен, у меня есть свой собственный график, на котором я акцентирую внимание. Если бы у меня была возможность и я сама решила не ехать на Олимпиаду, наверное, мне было бы что ответить. А так все вопросы к руководителям.

Готовлюсь к Играм БРИКС, к Играм дружбы. Для меня очень важно участвовать там и дарить яркие выступления всем нашим болельщикам. Уверена, что будет шикарная организация», — приводит слова фехтовальщицы «РИА Новости».

10 марта конгресс Международной федерации фехтования разрешил россиянам и белорусам принимать участие в международных соревнованиях в нейтральном статусе. Однако организация не допустила к участию в турнирах олимпийских чемпионок Софью Великую, Яну Егорян и Софию Позднякову.

38-летняя Великая — двукратная олимпийская чемпионка 2016 года и 2020 года в командном первенстве, восьмикратная чемпионка мира (дважды — в личном первенстве) и 14-кратная чемпионка Европы (пять раз — в личном первенстве).