Китайское антидопинговое агентство будет сотрудничать с ВАДА по делу о пловцах

Китайское антидопинговое агентство (CHINADA) будет сотрудничать с антидопинговым агентством ВАДА по делу о положительных допинг-пробах у китайских пловцов. Об этом сообщается в пресс-релизе на сайте CHINADA.

Известно, что 23 апреля зарубежные СМИ опубликовали информацию о том, что у 23 пловцов из Китая в крови обнаружен триметазидин. На это заявление немедленно отреагировало китайское антидопинговое агентство и провело собственное расследование вместе с полицией, по итогам которого выяснили, что пробы у пловцов действительно положительные, но вещество найдено в крови в очень маленьком количестве.

Триметазидин был обнаружен и на кухне отеля, где жили спортсмены, но как он туда попал, неизвестно. ВАДА не смогло найти аргументов против китайской стороны и не стало наказывать пловцов.

В последующем ВАДА намерено содействовать с китайским антидопинговым агентством и оказывать помощь там, где это необходимо. В Китае также обвинили зарубежные СМИ в клевете и дезинформации за новости о китайцах-допингистах.