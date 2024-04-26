Дзюдоист Лаврентьев стал серебряным призёром чемпионата Европы

Российский дзюдоист Данил Лаврентьев стал серебряным призёром чемпионата Европы, проходящего в Загребе (Хорватия). Спортсмен выиграл медаль в весовой категории до 73 кг.

В финальной схватке Лаврентьев уступил азербайджанскому дзюдоисту Хидаяту Гейдарову, трёхкратному чемпиону Европы и трёхкратному призёру чемпионатов мира. Бронзовые медали турнира завоевали француз Жоан-Бенжамен Габа, призёр чемпионата мира, и грузин Лаша Шавдатуашвили, чемпион Олимпийских игр.

Отметим, что это вторая для россиян медаль чемпионата Европы в этом году. Ранее победу на турнире в весовой категории до 48 кг одержала Кристина Дудина.

Турнир завершится в субботу, 27 апреля. Российские спортсмены выступают на международных соревнованиях в нейтральном статусе.