На драфте НФЛ 2024 года установили уникальный рекорд, первым номером стал Уильямс

В американском Детройте завершился драфт НФЛ. В этом году шесть атакующих игроков разных команд были выбраны за первые 12 драфт-пиков — это повторение рекорда 1983 года.

В первом раунде выбраны 32 игрока, первым стал Калеб Уильямс, его выбрала команда «Чикаго Беарс». Сам Уильямс представлял университет Южной Калифорнии. Известно, что «Чикаго» готовился задрафтовать игрока несколько месяцев. Он является обладателем трофея Хейсмана, и после первого раунда стало понятно, что Калеб сможет оправдать надежды команды.

Генеральный менеджер «Чикаго» Райан Поулс признался, что искал именно такого игрока с момента работы в «Чифс» (Канзас-Сити). В 2017 году в качестве квотербека они выбрали Патрика Махоумса.

Церемония драфта продолжится сегодня ночью. В 2:00 мск начнется второй раунд.