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«Чеховские медведи» и «Зенит» вышли в полуфинал чемпионата России по гандболу

В четверг, 25 апреля, мужской гандбольный клуб «Чеховские медведи» одержал победу над командой «Динамо-Сунгуль» (Челябинская область) в ответном матче 1/4 финала плей-офф. Встреча прошла в Чехове и завершилась победой хозяев — 34:27 (18:12). В первой игре чеховцы победили со счётом 31:22 и по сумме результатов двух матчей вышли в полуфинал Суперлиги.

Самыми результативными игроками встречи стали разыгрывающий «Чеховских медведей» Кирилл Котов и линейный «Динамо-Сунгуль» Кирилл Глебов, забросившие по пять мячей.

В другом четвертьфинале санкт-петербургский «Зенит» обыграл краснодарский СКИФ со счётом 34:26 и стал вторым полуфиналистом чемпионата России.

1/4 финала. Ответные матчи

«Чеховские медведи» —«Динамо-Сунгуль» — 34:27 (18:12) (К.Котов — 5, А.Ермаков, Фурцев, Каменев — по 4; Глебов — 5, Дудик, Савелов — по 4).

Первый матч — 31:22.

«Зенит» — СКИФ — 34:26.

Первый матч — 27:30.