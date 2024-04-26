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Чемпионат мира — 2024 по снукеру: расписание седьмого игрового дня

Сегодня, 26 апреля, в Шеффилде (Великобритания) состоится шестой игровой день чемпионата мира по снукеру. Пройдут сессии матчей 1/8 финала.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Снукер. Чемпионат мира — 2024. Седьмой игровой день. Расписание

Первая сессия

12:00

Джек Джонс (Уэльс) — Сы Цзяхуэй (Китай)

16:30

Стивен Магуайр (Шотландия) — Шон Мёрфи (Англия)

Вторая сессия

21:00

Дэвид Гилберт (Англия) — Роберт Милкинс (Англия) — текущий счёт 5:3

21:00

Джек Джонс (Уэлья) — Сы Цзяхуэй (Китай)

Третья сессия

12:00

Дэвид Гилберт (Англия) — Роберт Милкинс (Англия) — текущий счёт 5:3

16:30

Джадд Трамп (Англия) — Том Форд (Англия) — текущий счёт 6:2

Напомним, ранее борьбу на турнире завершил действующий чемпион мира бельгийский спортсмен Люка Бресель. На турнире также повторили антирекорд — восемь снукеристов из топ-16 рейтинга проиграли в первом раунде (Люка Бресель, Марк Селби, Марк Уильямс, Дин Джуньху, Али Картер, Гэри Уилсон, Аньда Чжан, Барри Хокинс).