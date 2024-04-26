Чемпионат мира — 2024 по снукеру: расписание седьмого игрового дня

Сегодня, 26 апреля, в Шеффилде (Великобритания) состоится шестой игровой день чемпионата мира по снукеру. Пройдут сессии матчей 1/8 финала.
«Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.
Снукер. Чемпионат мира — 2024. Седьмой игровой день. Расписание
Первая сессия
12:00
Джек Джонс (Уэльс) — Сы Цзяхуэй (Китай)
16:30
Стивен Магуайр (Шотландия) — Шон Мёрфи (Англия)
Вторая сессия
21:00
Дэвид Гилберт (Англия) — Роберт Милкинс (Англия) — текущий счёт 5:3
21:00
Джек Джонс (Уэлья) — Сы Цзяхуэй (Китай)
Третья сессия
12:00
Дэвид Гилберт (Англия) — Роберт Милкинс (Англия) — текущий счёт 5:3
16:30
Джадд Трамп (Англия) — Том Форд (Англия) — текущий счёт 6:2
Напомним, ранее борьбу на турнире завершил действующий чемпион мира бельгийский спортсмен Люка Бресель. На турнире также повторили антирекорд — восемь снукеристов из топ-16 рейтинга проиграли в первом раунде (Люка Бресель, Марк Селби, Марк Уильямс, Дин Джуньху, Али Картер, Гэри Уилсон, Аньда Чжан, Барри Хокинс).