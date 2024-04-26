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ФСБР подала протест на решение об отстранении российского арбитра Базулина

ФСБР подала протест на решение об отстранении российского арбитра Базулина
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Объединенный мир борьбы (UWW) по итогам проверки работы судейской коллегии во время схватки Фрэнка Чамизо (Италия) и Турана Байрамова (Азербайджан) на олимпийском квалификационном турнире в Баку дисквалифицировал российского олимпийского арбитра Алексея Базулина до 30 июня. Федерация спортивной борьбы России (ФСБР) опротестовала данное решение.

«Мы категорически не согласны с решением об отстранении Алексей Базулина от судейства по ряду причин. В частности, мы не увидели ясного объяснения, в чём ошибся Базулина во время схватки. Все решения, принятые Базулиным, полностью соответствовали требованиям правил Объединённого мира борьбы, все консультации были проведены корректно — однако судья на ковре и боковой не поддержали мнение руководителя ковра. Более того, в решении UWW говорится о пассивности в схватке — как в динамичной схватке, завершившейся со счётом 8:8, можно говорить про пассивность? Алексей Базулин является одним из сильнейших судей, обслуживал финал Олимпийских игр, и его высокая квалификация не подвергается сомнениям. Мы написали подробное письмо в UWW с требованием пересмотреть это решение и рассмотреть ряд вопросов по данной встрече на ближайшем заседании бюро UWW. Учитывая все нюансы, в том числе состав судейской бригады данной встречи, можно сделать однозначные выводы, что встреча нуждается в детальном техническом анализе со стороны судейской комиссии UWW и принятие скоропалительных единоличных решений ставит под сомнение их объективность. Поэтому мы и сочли нужным подать протест», — приводит слова Михаила Мамиашвили официальный сайт ФСБР.

Отметим, что, кроме руководителя ковра Алексея Базулина, данную встречу обслуживали судья на ковре Роман Павлов (Украина) и боковой судья Али Сайван (Ирак).

Напомним, в полуфинале европейского отбора на Олимпиаду в Париже в весе до 74 кг итальянцу противостоял азербайджанский вольник Туран Байрамов. Схватка завершилась со счётом 8:8 (VPO1) в пользу хозяина ковра, который и завоевал олимпийскую лицензию. Позже стало известно, что итальянская сторона опротестовала итоговые результаты турнира.

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