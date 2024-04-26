Яхтсмены из России Ушков и Жеребцова не завоевали путёвку на ОИ-2024

Российские яхтсмены Елизавета Жеребцова и Михаил Ушков не смогли завоевать путёвку на Олимпийские игры в Париже по итогам олимпийской квалификационной регаты «Последний шанс» в классе Nacra 17.

Они заняли 14-е место из 15. Спортсмены являлись единственными яхтсменами, которые получили нейтральный статус и могли побороться за шанс выступить на Олимпиаде в Париже.

Напомним, ранее World Sailing допустила участие российских спортсменов в нейтральном статусе в регате «Последний шанс». В случае получения путёвки яхтсмены, как и остальные российские атлеты, выступали бы под нейтральным флагом и без гимна.

Летние Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа. Только 55 спортсменов из России смогут поехать туда, пройдя все предварительные этапы для допуска.