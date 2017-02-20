Костенюк свела вничью первую партию 1/4 финала ЧМ по шахматам

Российский гроссмейстер Александра Костенюк черными фигурами сыграла вничью с китаянкой Ни Шицюнь в первой партии 1/4 финала чемпионата мира по шахматам среди женщин, который проходит в Тегеране (Иран). Завтра соперницы проведут вторую партию в классические шахматы.
В других четвертьфинальных парах украинка Анна Музычук белыми победила болгарку Антоанету Стефанову, а Харика Дронавалли из Индии оказалась сильнее грузинки Наны Дзагнидзе.
Самой продолжительной из первых партий четвертьфинала стала встреча двух китаянок Цзюй Вэньцзюнь и Тань Чжуни, которые в итоге согласились на ничью.