Костенюк свела вничью первую партию 1/4 финала ЧМ по шахматам

Российский гроссмейстерчерными фигурами сыграла вничью с китаянкойв первой партии 1/4 финала чемпионата мира по шахматам среди женщин, который проходит в Тегеране (Иран). Завтра соперницы проведут вторую партию в классические шахматы.В других четвертьфинальных парах украинкабелыми победила болгарку, аиз Индии оказалась сильнее грузинкиСамой продолжительной из первых партий четвертьфинала стала встреча двух китаянок, которые в итоге согласились на ничью.