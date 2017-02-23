Хорошилов: завоевать медаль на Всемирных военных играх в Сочи будет непросто

Победитель этапа Кубка мира по горнолыжному спорту россиянинподелился ожиданиями от Всемирных военных игр в Сочи.«Готовился к этим соревнованиям специально, очень хочу порадовать наших болельщиков. Первое впечатление от трассы в Сочи — много снега, что обещает интересную борьбу. Уверен, все участники соревнований и зрители получат огромное удовольствие от соревнований по слалому. Сразу вспоминается наша Олимпиада, тот праздник спорта, который Сочи подарил всему миру.Завоевать медаль будет очень непросто. Особенно отмечу сборную Италии, в составе которой многократный призёр этапов Кубка мира Стефано Гросс, трёхкратный призёр чемпионатов мира Манфред Мельгг и, наконец, олимпийский чемпион Джулиано Раццоли», — приводит слова Хорошилова официальный сайт Игр.