Нисканен: Иверсен поступил не очень умно, но лучше всего нам остаться друзьями

Финский лыжникпрокомментировал столкновение с норвежцем Эмилем Иверсеном в командном спринте на чемпионате мира по лыжным видам спорта в Лахти, где победу одержали россияне Сергей Устюгов и Никита Крюков.«Конечно, я был зол на Иверсена после гонки, и это понятно. Он поступил не очень умно. Иверсен потерял медаль, а мы, возможно, золото. Но нам предстоит выступать на турнирах бок о бок ещё много лет, так что лучше всего пожать друг другу руки и остаться друзьями», — приводит слова Нисканена NRK.