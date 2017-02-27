Валуев: «Водник» участвует в подобной гадости, это сговор всей команды

Экс-чемпион мира по боксу, депутат Госдумы РФ и член исполкома федерации по хоккею с мячом Россиипрокомментировал скандал вокруг матча «Водник» — «Байкал-Энергия» в чемпионате России по хоккею с мячом. Встреча закончилась поражением «Водника» со счётом 9:11, но все мячи были забиты в свои ворота.«Всегда нужно смотреть в корень проблемы и понимать, кому это может быть выгодно. Начинать надо с «Водника». Видимо, «Енисей» слишком сильная команда и «Уральский трубник» предпочтительнее. Вся команда участвует в подобной гадости, это сговор. Такая позиция руководства клуба, перед которым все игроки и тренер являются зависимыми людьми. Но это не снимает с них ответственности. Против исполнителей этого матча должны быть применены самые серьёзные санкции. Виноваты обе команды. Что касается судей, которые не остановили эту игру, то к ним тоже будут заданы вопросы.Я бы не стал переносить всю ситуацию на вид спорта, а скорее отнёс это к упадку нравов. На всём хоккее с мячом этот матч оставит большой отпечаток. Людям, пришедшим на стадион, противно от такого матча. Архангельск – столица русского хоккея, а это очень плохой эпизод. Такого не было никогда. Это неспортивное поведение. Недавно главный тренер «Енисея» Сергей Ломанов продвигал похожую позицию, теперь мы получили такой матч», — сказал Валуев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Кузиным.