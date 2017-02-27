Ультрамарафонца Ромашкина насмерть сбила машина в посёлке Белозёрский

25 февраля в посёлке Белозёрский (Московская область) погиб ультрамарафонец Александр Ромашкин. 35-летнего спортсмена во время пробежки насмерть сбила машина. Водитель пошёл на обгон Ромашкина, зацепил его и отбросил под колёса. У Александра осталось трое детей.
3-4 февраля 2017 года Ромашкин принял участие в соревнованиях «Ночь Москвы» (Кубок России по бегу на 100 км) и занял четвёртое место, пробежав 100 км за 8 часов 29 минут 50 секунд. Также он стал чемпионом Москвы в 6-часовом беге с результатом 74 327 метров, сообщил ультрамарафонец Дмитрий Ерохин на своей странице в «Фейсбуке»