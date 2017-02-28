Валуев призвал дисквалифицировать игроков, забивавших в свои ворота

Член исполкома Федерации хоккея с мячом Россиипрокомментировал итоги заседания КДК по инциденту, произошедшему 26 февраля в Архангельске. Напомним, архангельский «Водник» проиграл на своём льду иркутскому «Байкалу-Энергии» в заключительном матче второго этапа чемпионата России по хоккею с мячом, все голы соперники забивали, поражая свои ворота. Встреча завершилась со счётом 11:9 в пользу гостей.Сегодня, 28 февраля, главный тренер «Водника» Игорь Гапанович и возглавляющий «Байкал-Энергию» Евгений Ерахтин были дисквалифицированы на 2,5 года каждый. На клубы «Водник» и «Байкал-Энергия» наложены денежные штрафы по 300 тыс. рублей.«Тренеры «Водника» и «Байкала-Энергии» дисквалифицированы на 2,5 года? Ещё бы игроков, забивавших в свои ворота дисквалифицировать, и будет всё справедливо. А тренеры должны знать, что происходит в команде. «Байкал-Энергия» — команда, которая могла избежать этой акции. Им было всё равно на исход матча. Ситуация продолжалась достаточно долго и правильной реакции со стороны тренеров не последовало», — сказал Валуев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Ковалёвым.