Дисквалификация Ларькова в классической «разделке» на 15 км на ЧМ отменена

Судьи отменили дисквалификацию российского лыжника, который разделил пятое место с норвежцем Дидриком Тёнсетом в гонке с раздельным стартом на 15 км классическим стилем на чемпионате мира в Лахти. Результат Андрея сначала был аннулирован за использование свободного стиля на одном из участков трассы. Об этом рассказал менеджер сборной России«Сейчас я во второй раз был вызван жюри соревнований. По итогам повторного заседания результат Ларькова остался в силе. Как и результат Сергея Турышева. Обоим выписаны жёлтые карточки, причём эти предупреждения распространяются только на чемпионат мира», — приводит слова Чарковского ТАСС.