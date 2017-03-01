Двоеборец Рыдзек завоевал третье золото на ЧМ в Лахти, Барков — 31-й

Немецпобедил в гонке Гундерсена на 10 км в рамках чемпионата мира по лыжным видам спорта в Лахти. После прыжковой части он был пятым. Отметим, что Рыдзек стал уже трёхкратным чемпионом текущих соревнований. Лучшим из россиян стал, показавший 31-й результат.1. Йоханнес Рыдзек (Германия) – 26.41,6.2. Акито Ватабе (Япония) – +4,8.3. Франсуа Бро (Франция) – +13,0…31. Вячеслав Барков (Россия) – +4.03,7…34. Самир Мастиев (Россия) – +4.46,2…40. Эрнест Яхин (Россия) – +5.13,1…47. Тимофей Борисов (Россия) – +7.32,1.