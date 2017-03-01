Двоеборец Рыдзек завоевал третье золото на ЧМ в Лахти, Барков — 31-й

Немец Йоханнес Рыдзек победил в гонке Гундерсена на 10 км в рамках чемпионата мира по лыжным видам спорта в Лахти. После прыжковой части он был пятым. Отметим, что Рыдзек стал уже трёхкратным чемпионом текущих соревнований. Лучшим из россиян стал Вячеслав Барков, показавший 31-й результат.
Лыжные виды спорта. Чемпионат мира. Лахти, Финляндия
Лыжное двоеборье. Гонка Гундерсена. К-116 + 10 км
1. Йоханнес Рыдзек (Германия) – 26.41,6.
2. Акито Ватабе (Япония) – +4,8.
3. Франсуа Бро (Франция) – +13,0…
31. Вячеслав Барков (Россия) – +4.03,7…
34. Самир Мастиев (Россия) – +4.46,2…
40. Эрнест Яхин (Россия) – +5.13,1…
47. Тимофей Борисов (Россия) – +7.32,1.