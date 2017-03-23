«СКА-Нефтяник» победил «Енисей» и вышел в финал ЧР по хоккею с мячом

Хабаровский «СКА-Нефтяник» стал первым финалистом плей-офф чемпионата России по хоккею с мячом, одолев красноярский «Енисей» со счётом 2:1. Дублем отметился. «Енисей» не сумел защитить чемпионский титул, завоёванный в прошлом сезоне. Во втором полуфинале, который состоится 24 марта, встретятся иркутский «Байкал-Энергия» и архангельский «Водник».«СКА-Нефтяник» (Хабаровск) — «Енисей» (Красноярск) — 2:1 (2:1): Шардаков, 6 (1:0); Вдовенко, 27 (1:1); Шардаков, 43 (2:1).Финал состоится в Хабаровске 26 марта.