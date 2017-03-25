ВАДА не будет оспаривать 13-месячную дисквалификацию Йохауг за допинг

Всемирное антидопинговое агентство сообщило, что не будет подавать в Спортивный арбитражный суд в Лозанне апелляцию на решение о дисквалификации норвежской лыжницы Терезы Йохауг. на 13 месяцев за нарушение антидопинговых правил.
«ВАДА подтверждает, что мы не будем подавать апелляцию по делу Йохауг в Спортивный арбитражный суд", — заявил глава пресс-службы ВАДА Бен Николс, которого цитирует NRK.
Напомним, что ранее Международная федерация лыжных видов спорта выразила несогласие с решением антидопингового комитета Национального олимпийского комитета Норвегии о дисквалификации Йохауг на 13 месяцев и оспорила его в CAS.