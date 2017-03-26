Футболисты в знак протеста простояли первую минуту финала КР по мини-футболу

Во время ответного матча финала Кубка России по мини-футболу «Динамо» — «Дина» игроки устроили акцию протеста из-за долгов по зарплате. Как передаёт корреспондент «Чемпионата» Никита Кузин, после стартого свистка футболисты демонстративно не играли первую минуту матча из-за долгов по зарплате.Подобная акция прошла и в первом матче, в котором «Дина» победила «Динамо» со счётом 5:3. В первом матче «Динамо» начинало игру с середины поля и не играло в первую минуту. Во втором матче футболисты «Дины» поддержали соперников и также не играли в первую минуту встречи. Обе команды не стали пользоваться бездействием игроков и не вступали в борьбу.