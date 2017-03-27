Илюмжинов опроверг информацию официального сайта FIDE о своей отставке

Официальный сайт Международной шахматной федерации (FIDE) сообщает, чтоподал в отставку с поста президента организации. Он занимал эту должность с 1995 года. При этом сам Илюмжинов факт своей отставки опроверг.«Я не знаю, откуда идёт информация о том, что я подал в отставку. Это, видимо, кто-то решил пошутить или выдает желаемое за действительное. Это не соответствует действительности, такой вопрос на заседании президентского совета не поднимался. Некоторые члены президентского совета пытались склонить меня к этому – те силы, которые включили меня в санкционный список и требуют моей отставки. Они обсуждали вопрос кулуарно, но на президентском совете FIDE этот вопрос не поднимался», — цитирует Илюмжинова «Р-Спорт».