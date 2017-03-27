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175 лет назад 2016
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Илюмжинов опроверг информацию официального сайта FIDE о своей отставке

27 марта 2017, понедельник. 16:07. Другие
Официальный сайт Международной шахматной федерации (FIDE) сообщает, что Кирсан Илюмжинов подал в отставку с поста президента организации. Он занимал эту должность с 1995 года. При этом сам Илюмжинов факт своей отставки опроверг.

«Я не знаю, откуда идёт информация о том, что я подал в отставку. Это, видимо, кто-то решил пошутить или выдает желаемое за действительное. Это не соответствует действительности, такой вопрос на заседании президентского совета не поднимался. Некоторые члены президентского совета пытались склонить меня к этому – те силы, которые включили меня в санкционный список и требуют моей отставки. Они обсуждали вопрос кулуарно, но на президентском совете FIDE этот вопрос не поднимался», — цитирует Илюмжинова «Р-Спорт».
Источник: Р-Спорт Сообщить об ошибке
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27 марта 2017, понедельник
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