Команда Московской области выиграла ЧР по прыжкам на лыжах с трамплина в миксте

Команда Московской области в составе Александры Баранцевой, Александры Кустовой, Ильмира Хазетдинова и Дмитрия Васильева победила в миксте на чемпионате России по прыжкам на лыжах с трамплина, который завершился в Чайковском. Результат победителей — 380,5 балла.
Второе место заняла команда Санкт-Петербурга (Софья Тихонова, Лидия Яковлева, Владислав Бояринцев, Алексей Ромашов) — 336. Третий результат продемонстрировала сборная Пермского края (Анастасия Баранникова, Ксения Каблукова, Владислав Скачилов, Егор Усачёв) – 328.