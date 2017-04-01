Седова: мой дебют в марафоне получился на «ура»

Победительница масс-старта классическим стилем на 30 км в рамках чемпионата мира по лыжным гонкам в Ханты-Мансийскепрокомментировала достигнутый успех.«Погода сегодня нормализовалась, похолодало, лыжня жёсткая, это плюс в нашем спорте. Лыжи сегодня работали, под конец гонки мазь сошла, но это нормальное дело. Не строила тактику, действовала по обстоятельствам. Я ехала своим темпом, поняла, что есть силы, и нужно работать. Я следила по ходу гонки, где мы сбавляли, а где наращивали темп. Там, где мы ослабляли, я решила взвинтить на последнем круге, мне это удалось.Эта победа очень важна, это мой первый марафон, я вообще не знала, как бежать. Посоветовалась с умными людьми, они мне что-то подсказали, затем подсказывали по ходу гонки. Думаю, что мой дебют прошёл на „ура“. Мы разговаривали с тренером перед марафоном, он сказал, что тридцатку нужно бежать обязательно, потому что это олимпийская дистанция, нужно посмотреть на самочувствие. Думаю, всё получилось. В дальнейшем мы сделаем выводы», — приводит слова Седовой «Юграмегаспорт».