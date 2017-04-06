Представитель Крайтора: в России не любят тех, кто борется за свои права

Спортивный юристсообщил, что по отношению к его клиенту, российскому гребцу-каноисту, который смог выступить на Олимпиаде-2016, несмотря на присутствие в «списке Макларена», по-прежнему ощущается давление со стороны отечественной федерации.«Всего через суд были допущены к Олимпиаде единицы. Наши клиенты, гребцы Карабельщикова, Подшивалов и Крайтор, стали первыми, прецедентом. Если помните, МОК объявил о трёх критериях недопуска. Первый – упоминание в докладе Макларена. Это Крайтор и остальные. Второй – уже существовавшее до этого наказание за допинг. Это Карабельщикова и Подшивалов. Третий – какое-то количество проб, которое было взято в течение года до ОИ… У нас были дела по каждому из критериев. По поводу проб мы проиграли, а остальные два критерия выиграли. И если бы спортсмены не боролись, то ничего бы не получилось.С другой стороны, несмотря на то что мы выиграли дело, Подшивалов и Карабельщикова так и не попали на Олимпиаду, потому что тупо не успели долететь до Рио-де-Жанейро за сутки до соревнований. Крайтор в итоге выступил, но проиграл даже тем, кого ещё недавно обыгрывал на две-три секунды. Он на нервах потерял около 10 кг из-за всей этой ситуации. Ведь, как только мы выиграли дело у МОК, вдруг выступила национальная федерация: «Мы тебя заменили на другого спортсмена. Ты всё равно не едешь». Это была настоящая «белка», мы работали ночи напролёт. Из-за временной разницы с Рио-де-Жанейро заседания шли ночами в Москве по «скайпу». В итоге решили оба вопроса. Крайтора из-за его принципиальности федерация до сих пор поддушивает. У нас не любят тех, кто борется за свои права», — сказал Прокопец в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Егорову.