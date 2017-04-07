Нортуг: может, мне стоит поговорить с Вяльбе, чтобы меня взяли в сборную России?

Двукратный олимпийский чемпион 2010 года, 13-кратный чемпион мира, двукратный обладатель Кубка мира норвежский лыжникпошутил, что из-за конфликта с руководством федерации лыжных гонок Норвегии может обратиться в ФЛГР с просьбой разрешить ему выступать за Россию.«Честно говоря, не хочется, чтобы подобные ситуации имели место. Особенно когда надо думать о собственной форме, поддерживать её. А приходится тратить время на подобные склоки. Может быть, мне стоит поговорить с Еленой Вяльбе, чтобы в следующем году меня взяли в сборную России и я победил Норвегию? Посмотрим, кто знает!В 2016 году сказал это, скорее, шутя, но, как вы видите, сейчас ситуация с моей федерацией складывается так, что всё становится уже серьёзнее», — цитирует Нортуга «Р-Спорт».