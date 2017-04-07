Штангист Малигов принёс России 4-е золото ЧЕ в Хорватии

Россиянин Адам Малигов завоевал золотую медаль в весовой категории до 94 кг на чемпионате Европы по тяжёлой атлетике, который проходит в Сплите (Хорватия). По сумме двух упражнений Малигов набрал 388 (180 в рывке + 208 в толчке) кг. Вторым стал украинец Дмитрий Чумак с результатом 388 (174+214) кг. Бронзу завоевал литовский тяжелоатлет Ауримас Дидзбалис, поднявший 386 (181+205) кг.
Ещё один российский штангист Егор Климонов занял четвёртое место с результатом 378 (165+213) кг.
Малигов принёс России четвёртую золотую медаль чемпионата Европы–2017. Ранее чемпионками континента становились только женщины: Наталья Хлёсткина (до 58 кг), Анастасия Романова (до 69 кг) и Диана Мстиева (до 90 кг).