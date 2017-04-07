Штангист Малигов принёс России 4-е золото ЧЕ в Хорватии

Россиянинзавоевал золотую медаль в весовой категории до 94 кг на чемпионате Европы по тяжёлой атлетике, который проходит в Сплите (Хорватия). По сумме двух упражнений Малигов набрал 388 (180 в рывке + 208 в толчке) кг. Вторым стал украинецс результатом 388 (174+214) кг. Бронзу завоевал литовский тяжелоатлет, поднявший 386 (181+205) кг.Ещё один российский штангистзанял четвёртое место с результатом 378 (165+213) кг.Малигов принёс России четвёртую золотую медаль чемпионата Европы–2017. Ранее чемпионками континента становились только женщины:(до 58 кг),(до 69 кг) и(до 90 кг).