Нортуг: из российских футболистов мне больше всего запомнился Аршавин

Двукратный олимпийский чемпион норвежский лыжник, побывавший в Москве, рассказал о желании посетить матчи чемпионата мира по футболу, который пройдёт в России в 2018 году, и отметил, что из российских футболистов больше всего ему запомнился«В Москве меня впечатлила архитектура. Отличный город, много красивых исторических зданий. Остались только хорошие впечатления. В следующем году мне хотелось бы совместить поездку в Москву с посещением чемпионата мира по футболу. Надеюсь, мне удастся это сделать. У вас сильная сборная. А из российских футболистов мне больше всего запомнился Аршавин, он отлично играл», — сказал Нортуг в программе «Все на матч».