Вяльбе: FIS назначила Макларена свидетелем по делу российских лыжников

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе сообщила, что Международная федерация лыжного спорта (FIS) назначила главу независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства Ричарда Макларена свидетелем по делу временно отстранённых российских лыжников. В декабре FIS отстранила от участия в соревнованиях Александра Легкова, Евгения Белова, Алексея Петухова, Максима Вылегжанина, Евгению Шаповалову и Юлию Иванову. Спортсмены оспорили это решение в CAS.

«FIS назначила Макларена свидетелем по делу российских лыжников. Так что, возможно, он будет присутствовать на предстоящих слушаниях в CAS. Мы настаиваем на дате 15 мая, но официального подтверждения по этой дате у нас пока нет», — цитирует Вяльбе «Р-Спорт».