Стал известен состав групп сборной России по лыжным гонкам на сезон-2017/18

В среду, 19 апреля, в Москве состоялся тренерский совет Федерации лыжных гонок России (ФЛГР), на котором был сформирован состав сборной России на централизованную подготовку к олимпийскому сезону-2017/18. В общей сложности в группах старшего тренера мужчин Олега Первозчикова, Маркуса Крамера, старшего тренера женщин Данила Акимова, Юрия Бородавко и Юрия Каминского будут работать 25 мужчин и 14 женщин, а ещё три лыжницы будут находиться на индивидуальной подготовке.

Лыжные гонки. Состав сборной России на сезон-2017/18

Группа Олега Перевозчикова: Александр Бессмертных, Максим Вылегжанин, Андрей Ларьков, Андрей Мельниченко, Алексей Виценко, Илья Семиков, Дмитрий Япаров, Иван Якимушкин;

Группа Данила Акимова: Полина Кальсина, Анастасия Доценко, Алиса Жамбалова, Елена Соболева, Ольга Царева, Яна Кирпиченко;

Группа Маркуса Крамера: Сергей Устюгов, Александр Легков, Петр Седов, Сергей Турышев, Евгений Белов, Алексей Петухов, Александр Панжинский; Юлия Белорукова, Наталья Матвеева, Анастасия Седова, Юлия Чекалёва;

Группа Юрия Бородавко: Александр Большунов, Иван Кириллов, Дмитрий Ростовцев, Андрей Собакарев, Денис Спицов, Алексей Червоткин, Владислав Вечканов, Егор Казаринов; Наталья Непряева, Лидия Дуркина, Анна Жеребятьева, Мария Истомина;

Спринтерская группа Юрия Каминского: Никита Крюков, Глеб Ретивых;

Самоподготовка: Мария Гущина, Анна Нечаевская, Евгения Шаповалова.