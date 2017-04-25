Аршавин: пик популярности футзала в России пришёлся на времена Ерёменко и Белого

Знаменитый российский футболист, бронзовый призёр чемпионата Европы—2008 Андрей Аршавин в преддверии финального турнира Кубка УЕФА по мини-футболу в Алма-Ате оценил популярность этого вида спорта в России.

«Мне запомнился бразилец Пула, игравший в „Динамо“. Казалось, что у него был лишний вес, но он, несмотря на телосложение, демонстрировал технику на грани фантастики и умудрялся забивать очень классные голы. За ним всегда было интересно наблюдать.

Мне трудно сказать, насколько футзал действительно популярен в России. Я думаю, что пик пришёлся на времена Константина Ерёменко, Аркадия Белого и той знаменитой «Дины», — приводит слова Аршавина официальный сайт УЕФА.