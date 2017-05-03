Бекбулатов и Болтукаев вышли в четвертьфинал ЧЕ по вольной борьбе в Сербии

В Нови-Саде (Сербия) продолжается чемпионат Европы по спортивной борьбе. Россияне Ильяс Бекбулатов (до 65 кг) и Анзор Болтукаев (до 97 кг) вышли в четвертьфинал соревнований по вольной борьбе. Бекбулатов победил Эльбруса Черткоева из Словакии – 12:0, а Болтукаев – Мурази Мчедлидзе с Украины – 5:3.

Наталья Малышева (до 53 кг) и Любовь Овчарова (до 60 кг) стартуют на чемпионате с четвертьфинала. Малышева встретится с сербкой Анной Ранделович, Овчарова – с румынкой Кристой Инже.

Чемпионат Европы завершится 7 мая.