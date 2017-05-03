Бекбулатов, Болтукаев, Малышева и Овчарова вышли в финал ЧЕ по борьбе

Селби: было непросто отстоять титул чемпиона мира по снукеру

Чечина стала третьей на турнире по конкуру в Линце

Иванова: на Йерской регате Елфутина не гонялась в полную силу

Итальянцы сыграют с командой Сенегала в 1/4 финала ЧМ по пляжному футболу

Закарин опустился на 32-ю строчку в рейтинге Мирового тура UCI

О’Салливан: если вы хотите выигрывать турниры, то должны играть как Селби

Хиггинс: я горжусь собой, но Селби был слишком хорош сегодня

Селби: проигрывая 4:10, я сказал себе, что по крайней мере нужно бороться

Тедеев: нормальный человек никогда олимпийским чемпионом не станет

Евстигнеев: перед ватерполистами РФ будет стоять задача стать первыми в группе

Российские прыгуны в воду не будут пропускать чемпионат Европы в Киеве

Куруглиев вышел в финал чемпионата Европы по вольной борьбе в Сербии

Барнашов: сборная России по биатлону начнёт подготовку к сезону в Белокурихе

Ушёл из жизни олимпийский чемпион по гребле на каноэ Юрий Лобанов

МОК и ВАДА решили усилить сотрудничество по изучению данных из доклада Макларена

Рэдклифф: предложение об аннулировании рекордов — трусливое и неправильное

Бьорндален: после завершения карьеры мне предстоит стать взрослым и найти работу

Дадашева проиграла в схватке за бронзу на ЧЕ по борьбе в весе до 48 кг

Уват и Ханты-Мансийск примут этапы Кубка IBU по биатлону в сезоне-2017/18

Тражукова стала пятой на ЧЕ по женской борьбе в Нови-Саде в весе до 63 кг

Закарин и ещё четыре россиянина выступят за Katusha-Alpecin на «Джиро д'Италия»

Куруглиев — чемпион Европы по вольной борьбе в весе до 86 кг

Угуев завоевал бронзу ЧЕ по вольной борьбе в весе до 57 кг

Афрамеева поднялась на 37-ю строчку в рейтинге FEI по выездке

Зюзина: у меня есть все шансы поехать на финал Кубка мира по парусному спорту

Стали известны все участники четвертьфинала ЧМ по пляжному футболу

Куруглиев: получается, я был на грани снятия с финала?

Тедеев: если бы кровотечение продлилось на 40 секунд дольше, Куруглиева бы сняли

Гиреев: у Куруглиева элементарное кровотечение, а врачи ЧЕ не могут остановить

Бьорндален: норвежский Домрачевой намного лучше, чем мой русский

Видеосюжет о завоевании Bronenosec Sailing Team бронзы в регате в Сотогранде

Бекбулатов и Болтукаев вышли в четвертьфинал ЧЕ по вольной борьбе в Сербии

СК возбудил дело в отношении депутата после драки с Богомоевым

Бекбулатов, Болтукаев, Малышева и Овчарова вышли в полуфинал ЧЕ по борьбе

Бекбулатов, Болтукаев, Малышева и Овчарова вышли в финал ЧЕ по борьбе

Кто, на ваш взгляд, должен усилить тренерский штаб женской сборной России по биатлону?

Анатолий Хованцев 361 (8%) Николай Лопухов 90 (2%) Дмитрий Губерниев 907 (20%) Валерий Польховский 389 (9%) Леонид Гурьев 71 (2%) Павел Ростовцев 299 (7%) Владимир Королькевич 152 (3%) Виталий Мутко 702 (16%) Александр Тихонов 428 (10%) Магдалена Нойнер 1072 (24%)

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