Бекбулатов, Болтукаев, Малышева и Овчарова вышли в финал ЧЕ по борьбе

В Нови-Саде (Сербия) продолжается чемпионат Европы по спортивной борьбе. Россияне Ильяс Бекбулатов (весовая категория — до 65 кг), Анзор Болтукаев (до 97 кг), Наталья Малышева (до 53 кг) и Любовь Овчарова (до 60 кг) пробились в финал соревнований.
Бекбулатов победил грузина Зураби Якобишвили – 10:0, Болтукаев – болгарина Михала Ганева – 11:0, Малышева – немку Нину Хеммер – 5:4, Овчарова – шведку Йоханну Матссон – туше. Финалы состоятся 3 мая.
Чемпионат Европы по спортивной борьбе завершится 7 мая.