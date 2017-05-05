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Устюгов, Трегубов, Репилов номинированы на приз лучшему спортсмену зимних видов

5 мая 2017, пятница. 14:41. Другие

Лыжник Сергей Устюгов, скелетонист Никита Трегубов, саночник Роман Репилов номинированы на приз лучшему спортсмену зимних видов, сообщает официальный «твиттер» Олимпийского комитета России (ОКР).

Награда будет вручена на конгрессе индустрии зимних видов спорта, туризма и активного отдыха, которая пройдёт в Москве 31 мая – 2 июня.

В минувшем сезоне Устюгов выиграл «Тур де Ски» и завоевал пять медалей на чемпионате мира в Финляндии. Трегубов завоевал бронзу на чемпионате мира в Германии, а Репилов выиграл общий зачёт Кубка мира.

В число номинантов также вошли сноубордистка Елена Костенко и фристайлист Игорь Омелин.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Никита Трегубов Роман Репилов Сергей Устюгов Фото
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