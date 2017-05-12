Йохауг: я должна быть готова к тому, что меня могут не допустить до Олимпиады

Олимпийская чемпионка и семикратная чемпионка мира по лыжным гонкам норвежка Тереза Йохауг, сдавшая положительный допинг-тест на анаболический стероид клостебол и дисквалифицированная за нарушение антидопинговых правил, поделилась ожиданиями от заседания Спортивного арбитражного суда по её делу. В октябре 2016 года было объявлено, что в допинг-пробе Йохауг обнаружили запрещённое вещество. Команда спортсменки заявила, что препарат клостебол попал к ней в организм через защитный бальзам для губ. В феврале 2017 года Тереза была дисквалифицирована на 13 месяцев, но допинговый комитет Международной федерации лыжного спорта посчитал это наказание слишком мягким и подал в CAS апелляцию с целью увеличить его срок. Дело будет рассмотрено 6 июня.

«Сложно подготовиться к тому, что будет происходить в CAS, остаётся просто ждать. Я общалась со своим адвокатом Майком Морганом. Я чувствую, что у меня очень профессиональная команда юристов.

Также я говорила с Мартином Сундбю. Он поделился опытом участия в таком процессе и сказал, что нужно быть готовой к любому исходу. Я не очень переживаю по поводу слушания. Я просто расскажу то же самое, что говорила с первого дня, я скажу правду о том, что случилось. У меня есть ответы на всё.

Я сосредоточена на том, чтобы выступить на Олимпиаде, но должна быть готова к тому, что могу на неё не поехать. Понимаю, что моя мечта может улетучиться. Я постараюсь подготовиться как можно лучше, но если мне не суждено выступить на Играх-2018, то так тому и быть. Я ничего не могу изменить. Конечно, это было бы очень неприятно и обидно. Однако моя жизнь — это не только лыжные гонки. Я извлеку опыт из этого, но в жизни есть и другие ценности», — цитирует Йохауг VG.