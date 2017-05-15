Легкоатлеты Ребрик, Бугакова, Лесной выполнили норматив для участия в ЧМ

В Адлере прошли Всероссийские соревнования по метаниям «Богатырь». На этом турнире Вера Ребрик, Алёна Бугакова и Александр Лесной выполнили квалификационный норматив для участия в чемпионате мира, сообщает «Лёгкая атлетика России».

Ребрик победила в метании копья с результатом 62,00 м (норматив — 61,40). Победительница юношеских Олимпийских игр, призёр чемпионата мира среди девушек и юниорского чемпионата Европы в толкании ядра Алёна Бугакова заняла первое место с результатом 18,06 м (норматив — 17,75). У мужчин в этом виде первенствовал лидер российского сезона Александр Лесной 20,86 м (норматив – 20,50 м).

У Ребрик, Бугаковой и Лесного пока нет разрешения от IAAF на участие в международных стартах под нейтральным флагом.

Владислав Панасенков выиграл соревнования в метании копья с личным рекордом – 79,93. В метании молота победили Валерий Пронкин (77,80) и Елизавета Царёва – 68,95.

В метании диска победу одержали Виктор Бутенко (64,50) и Елена Панова (61,46).