Винер-Усманова: в параллельном зачёте нет ничего зазорного

Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова считает, что параллельный зачёт для участников спортивных соревнований необходимо сохранить.

«Спартакиады с участием народов России сейчас не совсем уместно делать, потому что календари очень перегружены и спортсмены еле успевают на различные соревнования. Проведение нового крупного соревнования — это было бы слишком.

По поводу параллельного зачёта спортсменов мы много лет дискутируем. Когда поднимается флаг России, никто не знает, кто ребёнка родил, кто воспитал, кто поднял на этот пьедестал. Никто не должен быть забыт, ничто не должно быть забыто. Если мы будем награждать те регионы, которые нашли этого ребёнка, и те регионы, которые поставили его на ноги, сделали чемпионом, в этом, по-моему, нет ничего зазорного.

Пора уже прекратить эти разговоры о параллельном зачёте. У нас одна страна, и когда дети поют гимн, они поют его всем тем, кто приложил руку к их становлению. И что касается финансирования, то те тренеры, от которых дети уходят, не должны вычёркивать их из своего списка. Они должны продолжать вписывать в свой список ребёнка, который находится в сборной, и получать за него определённую зарплату», — сказала Винер-Усманова на заседании Совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта.