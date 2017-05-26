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Ребрик и Тарабин победили в метании копья на командном чемпионате России

26 мая 2017, пятница. 16:25. Другие

В Сочи продолжается командный чемпионат России по лёгкой атлетике. В частности, победы в метании копья одержали Вера Ребрик и Дмитрий Тарабин.

Лёгкая атлетика. Командный чемпионат России. Сочи
Женщины. 200 м
1. Ольга Харитонова – 23,36
2. Марина Пантелеева – 23,50
3. Надежда Котлярова – 23,82

Тройной прыжок
1. Анна Крылова – 14,30
2. Ирина Гуменюк – 14,04
3. Олеся Иваненко – 13,73

Копьё
1. Вера Ребрик – 59,79
2. Мария Сафонова – 54,25
3. Валерия Кучина – 53,39

Ядро
1. Евгения Соловьёва – 18,00.
2. Ирина Тарасова – 17,88.
3. Валерия Зырянова – 17,76.

Мужчины. 200 м
1. Максим Ухов – 21,23.
2. Константин Петряшов – 21,26.
3. Вячеслав Колесниченко – 21,31.

Копьё
1. Дмитрий Тарабин – 80,70.
2. Алексей Товарнов – 77,67.
3. Владислав Панасенков – 76,43.

Ядро
1. Александр Лесной – 20,92.
2. Максим Афонин – 20,48.
3. Константин Лядусов – 19,84.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Александр Лесной Вера Ребрик Дмитрий Тарабин Ирина Гуменюк Ирина Тарасова
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