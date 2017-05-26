Ребрик и Тарабин победили в метании копья на командном чемпионате России

В Сочи продолжается командный чемпионат России по лёгкой атлетике. В частности, победы в метании копья одержали Вера Ребрик и Дмитрий Тарабин.
Лёгкая атлетика. Командный чемпионат России. Сочи
Женщины. 200 м
1. Ольга Харитонова – 23,36
2. Марина Пантелеева – 23,50
3. Надежда Котлярова – 23,82
Тройной прыжок
1. Анна Крылова – 14,30
2. Ирина Гуменюк – 14,04
3. Олеся Иваненко – 13,73
Копьё
1. Вера Ребрик – 59,79
2. Мария Сафонова – 54,25
3. Валерия Кучина – 53,39
Ядро
1. Евгения Соловьёва – 18,00.
2. Ирина Тарасова – 17,88.
3. Валерия Зырянова – 17,76.
Мужчины. 200 м
1. Максим Ухов – 21,23.
2. Константин Петряшов – 21,26.
3. Вячеслав Колесниченко – 21,31.
Копьё
1. Дмитрий Тарабин – 80,70.
2. Алексей Товарнов – 77,67.
3. Владислав Панасенков – 76,43.
Ядро
1. Александр Лесной – 20,92.
2. Максим Афонин – 20,48.
3. Константин Лядусов – 19,84.