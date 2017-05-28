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Колобков: победа Ласицкене — первая ласточка, сигнал, что пора отменять санкции

28 мая 2017, воскресенье. 15:35. Другие

Министр спорта РФ Павел Колобков прокомментировал победу Марии Ласицкене в прыжках в высоту на этапе «Бриллиантовой лиги» в Юджине, а также пятое место Сергея Шубенкова в забеге на 110 метров с барьерами.

«Хорошие результаты. Мы на это надеялись. Конечно, хотелось бы, чтобы она побеждала не заочно, а в очном противостоянии со своими основными конкурентами. Молодец, что справилась с волнением. Это было не так просто: выйти первый раз за последний год на спортивную дорожку и показать хороший результат. Я очень рад за неё. Спортсменам нелегко просто тренироваться без возможности реализовать свой потенциал. Это первый результат пока, но я думаю, что у наших спортсменов будут ещё результаты. Эта победа – первая ласточка. Хороший сигнал всему мировому сообществу, что пора отменять все санкции.

Главное, чтобы Шубенков не успел вылететь. Но он ещё наверстает своё. Неожиданностью такой результат не стал. Не бывает 100 процентных результатов, невозможно гарантировать победу заранее. Есть противники, у спортсмена может быть плохое самочувствие, волнение. Каждый новый турнир особенный. Понятно, что у нас есть много лидеров, но главное, справится со стартовым волнением, уметь его реализовать. Этим и отличается большой спортсмен от «короля тренировок», — передаёт слова Колобкова корреспондент «Чемпионата» Алина Матинян.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Мария Кучина Павел Колобков Сергей Шубенков
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