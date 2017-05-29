CAS отклонил апелляции шестерых российских лыжников

Спортивный арбитражный суд Лозанны отклонил апелляции шестерых российских лыжников: Александра Легкова, Евгения Белова, Алексея Петухова, Максима Вылегжанина, Юлии Ивановой и Евгении Шаповаловой на снятие запрета на допуск к соревнованиям, сообщает пресс-служба суда.

23 декабря 2016 года Легков, Белов, Петухов, Вылегжанин, Иванова и Шаповалова были временно отстранены от соревнований из-за подозрений в нарушении антидопинговых правил во время зимних Олимпийских игр 2014 года в Сочи. Основанием послужили данные независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства во главе с Ричардом Маклареном. Временная дисквалификация спортсменов действует до 31 октября 2017 года.