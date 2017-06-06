Сборная Китая победила в общекомандном зачёте ЧМ по настольному теннису

В Дюссельдорфе (Германия) завершился чемпионат мира по настольному теннису. Сборная Китая победила в общекомандном зачёте с четырьмя золотыми, тремя серебряными и тремя бронзовыми медалями. Вторыми стали японцы (1-1-3), третьими – представители Китайского Тайбэя (0-1-0).

По общему количеству наград первое место заняла сборная Китая (10), второе – команда Японии (5), третье – сборная Южной Кореи (2).

Лучший результат россиян – выход в четвертьфинал в мужском парном разряде Александра Шибаева и Кирилла Скачкова.