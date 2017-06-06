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Борцы Рамонов, Курбаналиев, Гедуев и Садулаев лидируют в рейтинге UWW

6 июня 2017, вторник. 13:56. Другие

Объединённый мир борьбы обновил рейтинг борцов вольного стиля по итогам мая. Россияне лидируют в четырёх весовых категориях. Первые места занимают олимпийские чемпионы Сослан Рамонов (до 65 кг) и Абдулрашид Садулаев (до 97 кг), серебряный призёр Игр-2016 Аниуар Гедуев (до 74 кг), а также чемпион мира Магомед Курбаналиев (до 70 кг).

Вольная борьба. Мировой рейтинг Объединённого мира борьбы
До 65 кг
1. Сослан Рамонов (Россия).
2. Франк Чамизо (Италия)
3. Ильяс Бекбулатов (Россия).

До 70 кг
1. Магомед Курбаналиев (Россия).
2. Джеймс Грин (США).
3. Исраил Касумов (Россия).

До 74 кг
1. Аниуар Гедуев (Россия).
2. Сонер Демирташ (Турция).
3. Джабраил Хасанов (Азербайджан).

До 86 кг
1. Абдулрашид Садулаев (Россия).
2. Хассан Яздани (Иран).
3. Даурен Куруглиев (Россия).

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Абдулрашид Садулаев Ильяс Бекбулатов Сослан Рамонов
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