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Двукратная чемпионка мира горнолыжница Гёргль завершила карьеру

12 июня 2017, понедельник. 15:42. Другие

Двукратная чемпионка мира, дважды бронзовый призёр Олимпийских игр 36-летняя австрийская горнолыжница Элизабет Гёргль приняла решение завершить карьеру, сообщает AP.

«Я хочу развиваться в других направлениях. Если бы во мне ещё была искра, я бы осталась», — объяснила своё решение спортсменка.

На Играх 2010 года в Ванкувере она стала третьей в скоростном спуске и гигантском слаломе. На чемпионате мира 2011 года Гёргль первенствовала в скоростном спуске и супергиганте. В декабре 2014 года она стала самой возрастной победительницей в истории этапов Кубка мира.

Источник: Associated Press Сообщить об ошибке
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12 июня 2017, понедельник
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