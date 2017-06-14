Долидович: даже налил бы Легкову и Вылегжанину, если получу бронзу Сочи-2014

Белорусский лыжник Сергей Долидович может получить бронзовую награду олимпийского марафона в Сочи-2014 в случае дисквалификации россиян Александра Легкова и Максима Вылегжанина.

«Всё идет к тому, что так и будет. 31 октября окончательно решат, виновны они или нет. Но поскольку апелляции отклоняются, результат можно предугадать.

Выставить медаль на аукцион и выручить за неё денег на подготовку? Ну, положим, эту бронзу я ещё не получил… Но идея определённо нравится. Скажу больше: я сделал бы это без какого-либо душевного трепета. У меня вообще нет эмоций, связанных с этим возможным вариантом. Хотя мне уже намекнули, что никаких призовых в любом случае не получу. Мол, существует такой круговорот — люди после дисквалификации деньги не возвращают, и ты тоже не получишь.

Какие у меня отношения с этими российскими гонщиками? Замечательные. Я бы им даже налил по такому случаю. Все понимают, что современный спорт давно уже ушёл от принципов Пьера де Кубертена», — приводит слова Долидовича «Прессбол».