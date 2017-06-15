Российская легкоатлетка Анжелика Сидорова заняла второе место в прыжках с шестом на этапе «Бриллиантовой лиги» в Осло. Ей удалось преодолеть планку на высоте 4 метра 75 сантиметров, и это её лучший результат в сезоне. Она уступила лишь чемпионке мира кубинке Ярислей Сильве, преодолевшей высоту 4 метра 81 сантиметр. Третье место заняла немка Лиза Рыжих, которая прыгнула на 4 метра 65 сантиметров.



Лёгкая атлетика. «Бриллиантовая лига». Этап в Осло.

Женщины. Прыжки с шестом



1. Ярислей Сильва (Куба) — 4,81 м.

2. Анжелика Сидорова (Россия) — 4,75 м.

3. Лиза Рыжих (Германия) — 4,65 м.