Стали известны финалисты ЧР по греко-римской борьбе в четырёх категориях

Во Владимире стартовал чемпионат России по греко-римской борьбе. Стали известны финалисты в весовых категориях до 71 кг, 75 кг, 85 кг и 98 кг



Греко-римская борьба. Чемпионат России. Владимир. Состав финальных пар

До 71 кг. Абуязид Манцигов (Владимирская область — Чечня) — Адам Курак (Красноярский край).

До 75 кг. Ильяс Магамадов (Москва — Чечня) — Александр Чехиркин (Ростовская область – Москва).

До 85 кг. Евгений Салеев (Московская облсть — Мордовия) — Сосруко Кодзоков (Москва).

До 98 кг. Александр Головин (Краснодарский край) — Муса Евлоев (Москва — Калининградская область).