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Стали известны финалисты ЧР по греко-римской борьбе в четырёх категориях

16 июня 2017, пятница. 17:32. Другие

Во Владимире стартовал чемпионат России по греко-римской борьбе. Стали известны финалисты в весовых категориях до 71 кг, 75 кг, 85 кг и 98 кг

Греко-римская борьба. Чемпионат России. Владимир. Состав финальных пар
До 71 кг. Абуязид Манцигов (Владимирская область — Чечня) — Адам Курак (Красноярский край).
До 75 кг. Ильяс Магамадов (Москва — Чечня) — Александр Чехиркин (Ростовская область – Москва).
До 85 кг. Евгений Салеев (Московская облсть — Мордовия) — Сосруко Кодзоков (Москва).
До 98 кг. Александр Головин (Краснодарский край) — Муса Евлоев (Москва — Калининградская область).

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Адам Курак Евгений Салеев
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