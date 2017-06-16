Курак стал чемпионом России по греко-римской борьбе в категории до 71 кг

Во Владимире продолжается чемпионат России по греко-римской борьбе. В весовой категории до 71 кг чемпионом России стал Адам Курак, победивший в финале Абуязида Манцигова со счётом 3:1. Бронзовыми призёрами стали Ренат Ахмедов и Гарик Гюлумян.
Греко-римская борьба. Чемпионат России. Владимир
До 71 кг
1. Адам Курак (Красноярский край).
2. Абуязид Манцигов (Владимирская область – Чечня).
3. Ренат Ахмедов и Гарик Гюлумян (оба – Ростовская область).
16 июня также определятся победители в категориях до 75 кг, до 85 кг и до 98 кг.