Марянян и Кабалоев стали чемпионами России по греко-римской борьбе

На чемпионате России по греко-римской борьбе во Владимире определились победители в весовых категориях до 59 кг и до 66 кг.

В весе до 59 кг золото завоевал Степан Марянян, по последнему действию взяв верх в финале над Мингияном Семёновым. Бронзовыми призерами стали Ибрагим Лабазанов и Иван Татаринов.

В категории до 66 кг первенствовал Заур Кабалоев, поборовший в финале Павла Салеева со счётом 3:1. Бронзовые медали завоевали Ален Мирзоян и Азамат Ахмедов.

Греко-римская борьба. Чемпионат России. Владимир

До 59 кг

1. Степан Марянян (Краснодарский край — Московская обл.).

2. Мингиян Семенов (Красноярский край).

3. Ибрагим Лабазанов (Санкт-Петербург – Ростовская обл.) и Иван Татаринов (Новосибирская обл.).

До 66 кг

1. Заур Кабалоев (Мордовия — РСО-Алания).

2.Павел Салеев (Москва — Владимирская обл.).

3. Ален Мирзоян (Ямало-Ненецкий АО) и Азамат Ахмедов (Свердловская обл. — Ямало-Ненецкий АО).