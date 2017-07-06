Шибаев проиграл в 1/16 финала этапа Мирового тура по настольному теннису

В Голд-Косте (Австралия) проходит этап Мирового тура серии «Платинум» по настольному теннису. Россию на этих соревнования представлял Александр Шибаев. Он выбыл из борьбы на стадии 1/16 финала, проиграв англичанину Полу Дринхоллу со счётом 2:4 (7:11, 9:11, 11:8, 11:3, 8:11, 7:11).

Полуфинальные пары составили Сюнмин Чо (Южная Корея) – Симон Гази (Франция), Владимир Самсонов (Беларусь) – Пол Дринхолл (Англия).

Шибаев — серебряный призёр чемпионата Европы 2011 года в парном разряде, двукратный бронзовый призёр чемпионатов Европы (2013, 2015).